По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.

Спорт день за днем

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

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