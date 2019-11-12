Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20

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Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Online00:52

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Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

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Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

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Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

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Ветеран «Спартака» высказался о возвращении Акинфеева в сборную

Газета.Ru13:00

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться. Неужели у тренера сборной нет альтернатив?

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:53, Ашберн
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