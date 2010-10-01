Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.

Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад

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