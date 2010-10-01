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ЧемпионатЧемпионатЧерчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
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Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад

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Станислав Черчесов: «Джикия стал завидовать Головину. Сказал ему: „Давай-ка на свое место“»

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
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