Футбол

ProstoProSportProstoProSportЧерчесов верит в победу сборной России на чемпионате мира

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы национальной команды на победу в рамках чемпионата мира.
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Черчесов оценил вероятность победы сборной России на чемпионате мира

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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