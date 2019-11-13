Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ворота российской команды в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией будет защищать Маринато Гилерме. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петрбурге.

Черчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией

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