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Матч ТВМатч ТВЧерчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ворота российской команды в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией будет защищать Маринато Гилерме. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петрбурге.
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