Футбол
Матч ТВЧерчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ворота российской команды в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией будет защищать Маринато Гилерме. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петрбурге.
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Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Спорт
Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Армия и оружие
Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах сладостей
Медики рассказали о полезных свойствах сладостей, которые обычно называют вредными для здоровья.
Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Футбол
«Валенсия» и «Севилья» интересуются Алексеем Миранчуком
24-летний полузащитник «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Валенсию» и «Севилью».
Кино
Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть
Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
Происшествия
В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование
Футбол
Бывший футболист «Спартака» женился на российской модели
Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
Кино
Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»
Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Происшествия
Пилот пытался избежать падения на жилые дома. У аварийно приземлившегося под Петербургом самолёта отказал двигатель
Причиной жёсткой посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленобласти мог стать отказ двигателя.
Общество