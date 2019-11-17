Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем матче с национальной командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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