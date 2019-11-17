Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем матче с национальной командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Черчесов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино

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