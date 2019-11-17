Российская сборная по футболу встретится с командой из Сан-Марино 19 ноября в Серравалле. Главный тренер россиян Станислав Черчесов поделился своим мнение о предстоящем матче.

Черчесов высказался о предстоящем матче со сборной Сан-Марино

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