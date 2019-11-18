Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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Станислав Черчесов
Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости 12:04

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