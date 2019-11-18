Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Черчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино

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