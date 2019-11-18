Футбол
RT на русскомЧерчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
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Нанни
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Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
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Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально
Sports.ruвчера в 07:24
Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе сборной России в матче с Сан-Марино
Спорт-Экспрессвчера в 07:43
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