Футбол
RT на русскомЧерчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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