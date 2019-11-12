Футбол

Матч ТВМатч ТВЧерчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
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Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Главное — подготовиться»

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Черчесов не стал оценивать шансы России в матче с бельгийцами в отборе ЕВРО

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Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией

Советский спортвчера в 09:58
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
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Влиятельный командир палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата погиб во время израильского удара по его дому в Газе.
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Могила актера Владимира Толоконникова, исполнившего роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", оказалась в забытьи через два года после его смерти.
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СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
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Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
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Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

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Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство

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Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом

Петербургский дневник 10:16
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«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Политика

На Украине прокомментировали задержание националиста Мазура в Польше

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что решение по делу задержанного в Польше националиста Игоря Мазура станет проверкой польской судебной системы, передает RT.
РЕН ТВ 10 ноября в 04:38
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

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Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
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АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

Как говорится в документе, программа «Подменный автомобиль» является одним из самых важных компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием путём временной безвозмездной подмены автомобиля на срок нахождения в ремонте машины клиента.
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Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
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Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

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Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
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Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках

Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
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Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
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Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

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Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

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