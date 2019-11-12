Футбол
Матч ТВЧерчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
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Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Главное — подготовиться»
Sport24.ruвчера в 05:16
Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией
Советский спортвчера в 09:58
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Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Кино
Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 13:03
Армия и оружие
Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе
Влиятельный командир палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата погиб во время израильского удара по его дому в Газе.
Телеканал 360° 01:37
Шоу-бизнес
Дорогу к могиле звезды «Собачьего сердца» Толоконникова в Москве забыли через два года
Могила актера Владимира Толоконникова, исполнившего роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", оказалась в забытьи через два года после его смерти.
Народные новости 11:32
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Политика
На Украине прокомментировали задержание националиста Мазура в Польше
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что решение по делу задержанного в Польше националиста Игоря Мазура станет проверкой польской судебной системы, передает RT.
РЕН ТВ 10 ноября в 04:38
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Актуальные Новости 01:33
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
Авто
АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»
Как говорится в документе, программа «Подменный автомобиль» является одним из самых важных компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием путём временной безвозмездной подмены автомобиля на срок нахождения в ремонте машины клиента.
Тарантас Ньюс 10 ноября в 23:29
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия вчера в 03:34
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец 06:02
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42