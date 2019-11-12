Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.

Черчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией

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