Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЧерчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
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3 футболиста, которые могли бы усилить сборную и помочь решить ее проблемы. Но Черчесов их не вызвал

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