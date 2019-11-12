Футбол
Sportbox.RUЧерчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
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Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Главное — подготовиться»
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Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией
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В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
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Футболисты сборной России отказываются играть с Бельгией в новой форме
Футболисты сборной России отказываются выходить на матч отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии в новой форме.
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РИА Новости 00:41