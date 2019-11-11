Шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый важный момент в подготовке команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией

Политика Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Политика МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате» Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».

Происшествия СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.

Общество Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.

Футбол Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Армия и оружие США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.

Общество Отец Ассанжа рассказал детали состояния здоровья своего сына Уточняется, что Ассанж в плохом состоянии. Его отец заявляет, что после многих лет преследований его здоровье сильно ухудшилось.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку после протестов из-за подозрений в фальсификации на состоявшихся выборах.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Общество Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Общество Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс Как сообщили в Минприроды, в них глава министерства призвал региональных чиновников принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине регоператоров.

Происшествия В Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика» В Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе пивоваренного завода «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Политика Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC.

Общество Климатическая зима наступит в России к середине декабря Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.

Общество Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.