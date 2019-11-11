Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый важный момент в подготовке команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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Станислав Черчесов
Шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться.
— Станислав Черчесов, футболистInc-news.ru вчера в 12:23

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