Коронавирус
ГЛАС.RUЧерчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»
Sport24.ruвчера в 17:55
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Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Игры
В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5
Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
Общество
Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы
Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:50
Армия и оружие
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Экономика
Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов
Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за беспредел в стране
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить «беспредел» и прекратить нарушать права граждан.
URA.Ru вчера в 22:47
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Общество
Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов рассказал о возможных сроках возобновления международного авиасообщения.
РИА Новости 01:55
Происшествия
В Барнауле менеджер турфирмы обманула клиентов на 3,7 млн рублей
Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере туризма на 3,7 млн рублей.
Алтайская правда вчера в 22:27
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Экстерьер бюджетного седана Citroen C3L для Китая В первое время в китайских автосалонах будут продавать C3L, оснащенный 116-сильным трехцилиндровым турбомотором на 1,2 литра, работающим в связке с шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
Кино
Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
По словам кинематографиста, из «Джон Уик 3» были вырезаны некоторые сцены, на создание которых авторов картины вдохновили вестерны и самурайские фильмы.
NewInform вчера в 09:14
Игры
Лебединая песня THQ: Опубликована редкая запись геймплея из отмененной игры The Avengers
Srnsk вчера в 22:35
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Вести.Ru вчера в 21:33
Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Происшествия
Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области
На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41