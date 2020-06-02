Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUЧерчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

ГЛАС.RUвчера в 23:43

Черчесов анонсировал появление неожиданных игроков в сборной России

Metaratingsвчера в 22:50

Черчесов высказался о влиянии пандемии коронавируса на игроков

Газета.Ruвчера в 21:50

Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»

Sport24.ruвчера в 17:55

Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Чемпионатвчера в 17:54
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
8
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
7,4K
Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

ТАСС вчера в 08:50
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Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
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Игры

В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5

Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
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Общество

Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы

Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:50
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Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Экономика

Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за беспредел в стране

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить «беспредел» и прекратить нарушать права граждан.
URA.Ru вчера в 22:47
69
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Общество

Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов рассказал о возможных сроках возобновления международного авиасообщения.
РИА Новости 01:55
3
Происшествия

В Барнауле менеджер турфирмы обманула клиентов на 3,7 млн рублей

Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере туризма на 3,7 млн рублей.
Алтайская правда вчера в 22:27
1
Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Авто

Citroen представил новый бюджетный седан C3L

Экстерьер бюджетного седана Citroen C3L для Китая В первое время в китайских автосалонах будут продавать C3L, оснащенный 116-сильным трехцилиндровым турбомотором на 1,2 литра, работающим в связке с шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
2
Кино

Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»

По словам кинематографиста, из «Джон Уик 3» были вырезаны некоторые сцены, на создание которых авторов картины вдохновили вестерны и самурайские фильмы.
NewInform вчера в 09:14
Игры

Лебединая песня THQ: Опубликована редкая запись геймплея из отмененной игры The Avengers

Srnsk вчера в 22:35
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
256
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Вести.Ru вчера в 21:33
47
Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
1
Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
687
Происшествия

Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области

На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
3,9K
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
1
Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
17
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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