Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUЧерчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов высказался о влиянии пандемии коронавируса на игроков

Газета.Ruвчера в 21:50

Черчесов оценил игру возрастных игроков сборной России

ProstoProSport02:17

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

ГЛАС.RUвчера в 23:43

Черчесов анонсировал появление неожиданных игроков в сборной России

Metaratingsвчера в 22:50

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Piter.tv02:53

Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»

Sport24.ruвчера в 17:55

Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Чемпионатвчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено 8863 заболевших новым коронавирусом

По данным Оперштаба, в первый день лета в 84 регионах России было выявлено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Planet Today 03:51
198
Шоу-бизнес

Композитор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 вчера в 09:46
9
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками

Lenta.ru 03:45
14
Политика

Владимир Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Сегодня, в ходе видеосовещания с членами рабочей группы по изменениям основного закона страны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой - провести общероссийское голосование 1 июля.
СургутИнформТВ вчера в 09:50
8,4K
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
41
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
59
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
13
Экономика

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле 2020 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 40,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
ПРАЙМ 04:05
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
193
Космос

Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце

Интермонитор.ру 01:22
566
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
854
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
38
Армия и оружие

Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

Evo-rus.com вчера в 14:52
9
Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
23
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
161
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
266
Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
10
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
123
Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
37
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
News.ru 04:48
15
Авто

В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
24
Политика

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Республика Татарстан 05:02
Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
3
Армия и оружие

Украинские военные и пограничники на границе с Крымом перешли на усиленный вариант несения службы

Украинские армейские и пограничные подразделения на границе с Крымом переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает УНИАН.
Росбалт 04:35
Технологии

Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон

Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости вчера в 20:55
9
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
38
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
Гаджеты

Он существует. 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X засветился в 3DMark

В Сети появилось очередное свидетельство существования 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X, который AMD должна представить 16 июня вместе с 8-ядерным Ryzen 7 3800XT и 6-ядерным Ryzen 5 3600XT.
iXBT.com 04:50
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru вчера в 18:38
279
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное