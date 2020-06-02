Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Общество В России за сутки выявлено 8863 заболевших новым коронавирусом По данным Оперштаба, в первый день лета в 84 регионах России было выявлено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 198

Политика Владимир Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля Сегодня, в ходе видеосовещания с членами рабочей группы по изменениям основного закона страны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой - провести общероссийское голосование 1 июля. 8,4K

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 59

Экономика Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19% Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле 2020 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 40,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Экономика В России задумали удвоить производство золота Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». 38

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 161

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. 15

Политика Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

Авто Бренд Haval показал новый кроссовер Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях. 3

Общество В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. 38

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.

Гаджеты Он существует. 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X засветился в 3DMark В Сети появилось очередное свидетельство существования 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X, который AMD должна представить 16 июня вместе с 8-ядерным Ryzen 7 3800XT и 6-ядерным Ryzen 5 3600XT.