Коронавирус
ГЛАС.RUЧерчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»
Sport24.ruвчера в 17:55
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Общество
В России за сутки выявлено 8863 заболевших новым коронавирусом
По данным Оперштаба, в первый день лета в 84 регионах России было выявлено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Planet Today 03:51
Шоу-бизнес
Композитор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
Live24 вчера в 09:46
Политика
Владимир Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Сегодня, в ходе видеосовещания с членами рабочей группы по изменениям основного закона страны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой - провести общероссийское голосование 1 июля.
СургутИнформТВ вчера в 09:50
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Экономика
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле 2020 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 40,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
ПРАЙМ 04:05
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Космос
Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
Интермонитор.ру 01:22
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
News.ru 04:48
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Политика
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Республика Татарстан 05:02
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Армия и оружие
Украинские военные и пограничники на границе с Крымом перешли на усиленный вариант несения службы
Украинские армейские и пограничные подразделения на границе с Крымом переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает УНИАН.
Росбалт 04:35
Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
Гаджеты
Он существует. 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X засветился в 3DMark
В Сети появилось очередное свидетельство существования 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X, который AMD должна представить 16 июня вместе с 8-ядерным Ryzen 7 3800XT и 6-ядерным Ryzen 5 3600XT.
iXBT.com 04:50
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46