У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран. По мнению Юрана, если бы это были действительно россияне, то подобные инциденты случались бы постоянно.

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

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