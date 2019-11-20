У меня иногда просто нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на такие вещи, потому что мы уже ко всему привыкли.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино. «Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить», — приводит слова Черчесова с пресс-конференции ТАСС.

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

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Гаджеты Samsung снизит стоимость смартфонов Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.