Футбол
ИзвестияЧерчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино. «Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить», — приводит слова Черчесова с пресс-конференции ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
У меня иногда просто нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на такие вещи, потому что мы уже ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистSport24.ru 16:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:54, Вашингтон
Происшествия
В Южно-Сахалинске в комнате покончила с собой многодетная мать
Суицидница была матерью троих детей. Когда тело женщины нашли, в этот момент в квартире находились двое из них.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Футбол
«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Наука
Супы оказались полезны в борьбе с малярией
Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
На Дальневосточном трамвай насмерть сбил пешехода
Политика
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
В Швеции прекратили расследование по делу Ассанжа
В Швеции прекращено расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Общество
NASA планирует купить места на «Союзе» для доставки астронавтов на МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о признании физлиц иноагентами
Документ внесли в Госдуму ещё в 2017 году. В нем предусмотрены штрафы до 5 млн рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.
Общество
Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Здоровье
Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Общество
Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны
Космическая промышленность может разориться из-за исков Министерства обороны.
Политика
Россия и Китай предоставят КНДР план по Корейскому полуострову
Россия и Китай согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.
Экономика
В России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Гаджеты
Samsung снизит стоимость смартфонов
Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Здоровье
Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
Футбол
Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.