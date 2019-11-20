У меня иногда просто нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на такие вещи, потому что мы уже ко всему привыкли.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино. «Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить», — приводит слова Черчесова с пресс-конференции ТАСС.

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Политика В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории» России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Михалкова вслед за Асмус разденется в кино Ранее News.ru сообщал, что старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова Анна вступилась за актрису Кристину Асмус, которую подвергли травле из-за съёмок в обнажённом виде.

Общество На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

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Экономика Япония продала рекордный объем госдолга США Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).

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Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.