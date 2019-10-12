Футбол
Sport.ruЧерчесов высказался об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне российского футбола, а также поделился ожиданиями от матча против Кипра в квалификации Евро-2020. Черчесов отметил, что сборная будет бороться только за победу, у неё всегда одна задача.
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За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
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В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.