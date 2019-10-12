Футбол

Sport.ruSport.ruЧерчесов высказался об уровне российского футбола

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне российского футбола, а также поделился ожиданиями от матча против Кипра в квалификации Евро-2020. Черчесов отметил, что сборная будет бороться только за победу, у неё всегда одна задача.
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