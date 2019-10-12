Футбол
Sport.ruЧерчесов высказался об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне российского футбола, а также поделился ожиданиями от матча против Кипра в квалификации Евро-2020. Черчесов отметил, что сборная будет бороться только за победу, у неё всегда одна задача.
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Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
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Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
РБК 10 октября в 13:22
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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Политика
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
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Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Политика
Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приёме в Турции
«Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне», — прокомментировала поездку Поклонская.
Rusvesna.su 05:20
Общество
Глава ПФР уточнил, кому повысили пенсию до 44 тысяч рублей
В целом же, по словам Дроздова, после повышения страховые пенсии по старости в России выросли на одну тысячу рублей.
Primpress.ru вчера в 07:15
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Армия и оружие
Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии
Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе.
Газета.Ru 05:58
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Певица Нюша решила избавиться от родинки над верхней губой
Певица Нюша решила избавиться от своей родинки над верхней губой, которая долгие годы была изюминкой и главной отличительной чертой ее внешности.
Актуальные Новости 02:04
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье
В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
SMINEWS в Подольске 03:30
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
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Происшествия
Тайфун «Хагибис» вызвал разлив реки Тамагава в Японии
В Японии произошел разлив крупной реки Тамагава, которая проходит через три префектуры, в том числе и через Токио.
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
Турецкая операция в Сирии, разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Президент Турции Тайип Эрдоган, начав операцию против сирийских курдов, разворошил осиное гнездо, считает иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.
РИА Новости 06:34