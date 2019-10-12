Футбол
Sport.ruЧерчесов высказался об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне российского футбола, а также поделился ожиданиями от матча против Кипра в квалификации Евро-2020. Черчесов отметил, что сборная будет бороться только за победу, у неё всегда одна задача.
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Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
Газета.Ru 18:40
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Общество
На Урале обнаружили поляну с магическими яйцами
Под Челябинском местная жительница обнаружила поляну с редкими для Урала грибами Веселка Адриана.
URA.Ru 17:10
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ вчера в 15:31
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском 21:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Происшествия
Пожар на складе в Ленинградской области потушен
РИА Новости 22:46
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Киев передал Риму данные 25 воевавших в Донбассе итальянцев
Киев передал Риму данные 25 итальянцев, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак.
Аргументы и Факты 13:24
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
Экс-президент отметил, что у Украины и России между собой осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет быстро справиться, однако "раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи".
РИА Новости 23:01
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor 22:23
Политика
Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.
Политика Сегодня 14:18
Наука
Инъекции синтетического гормона вылечили печень у ВИЧ-инфицированных
Новые инъекции синтетического гормона положительно повлияли на поражение печени у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Ugpressa.ru 14:15
Спорт
Велогонщик Брайкович напугал соцсети фотографией ноги после гонки
РЕН ТВ вчера в 21:08
Общество
В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме
Часть жителей Екатеринбурга может проголосовать «назло» на опросе о месте строительства храма Святой Екатерины.
REGNUM вчера в 02:36
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Гаджеты
Электрокроссовер Volvo получит мультимедийку на Android
Мультимедийка с интерфейсом Android HMI от Google и девятидюймовым монитором умеет обновляться «по воздуху» и поддерживает все основные сервисы Google, включая персональный помощник Google Assistant, картографический сервис Google Maps и магазин приложений Google Play Store.
Журнал Авто.ру 09 октября в 10:56
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском вчера в 15:04
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06