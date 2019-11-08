Футбол
Свободная ПрессаЧерчесов вызвал Ерохина в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внёс изменение в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Вместо травмированного Дениса Черышева в расположение сборной приедет полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Российская газета вчера в 14:42
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика
Украинский депутат раскрыл схему «воровства» российского газа
Александр Дубинский, украинский парламентарий, рассказал, как власти страны «воруют» газ России и всю прибыль от его транзита.
Discover24 02:30
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine 06:23
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. Когда монета подорожает
В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос.
РБК 02:14
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Футбол
Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры бойца UFC
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его карьера уже не на начальном этапе, и решение о ее завершении не за горами.
РИА Новости 09:46
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки «финансистов» ИГ
ИжевскИнфо.РУ 03:26
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия
Нижегородские таксисты до смерти забили пассажира
Втроем мужчины до смерти забили пассажира.
DriveNN.ru 03:39
Здоровье
Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце
Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
В Москве проверят воду в реке Раменке после обнаружения пены
Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке на юго-западе Москвы после образования в ней пены.
Известия 08:36
Политика
Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 05:27
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат вчера в 11:34
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53