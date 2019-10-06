с чего всё началось

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Армия и оружие Российским Су-57 нашли нового покупателя Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

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Интернет Какие мессенджеры похвалили в Роскачестве Эксперты Роскачества по нескольким десяткам критериев оценили почти 50 популярных приложений из магазинов App Store и Google Play.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

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Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

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