Футбол
Московский КомсомолецЧерчесов вызвал Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБК06 октября в 09:37
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