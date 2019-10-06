Футбол
МК-СпортЧерчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБКвчера в 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 05:35
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Армия и оружие
Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.
RT на русском 17:44
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,15 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 20,45 копейки - до 71,1464 рубля, курс доллара уменьшился на 20,41 копейки - до 64,8259 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»
В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
Спорт-Экспресс 10:15
Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.
РИА Новости 17:10
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Футбол
Уткин ответил Орлову, что делает «Зенит» империей зла
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова, который не понял его сравнения «Зенита» с империей зла.
Нева Спорт 04:35
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Технологии
В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений
Радио Sputnik 20:00
Наука
Оказалось, что обезьяны обладают «теорией разума»
Naked Science 11:28
Происшествия
Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Политика
США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.
Телеканал 360° 20:15
Политика
В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.
ТК Звезда вчера в 07:35
Наука
Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи
Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.
Ugpressa.ru 05 октября в 05:45
Экономика
Сахалинские коровы стали давать меньше молока
В январе — августе 2019 года, по предварительной оценке, сахалинские аграрии произвели продукцию на сумму 5 млрд 491 млн рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 108,6%.
Сахалин.Инфо 19:04
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07