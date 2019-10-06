с чего всё началось

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Политика Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.

Фигурное катание Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.

Политика Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Происшествия Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Футбол Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком» Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Футбол Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“» Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.