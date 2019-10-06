РПЛ
МК-СпортЧерчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
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Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
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Политика Сегодня 07:52
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Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ 11:54
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
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Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:29
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Происшествия
Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных
Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
РБК вчера в 20:35
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Происшествия
В Кирове пожаловались на пьяного судью за рулём, но его спасла невеста
Очевидцы пожаловались в полицию, якобы видели, как он нетрезвым садился за руль автомобиля.
Life.ru 10:51
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва вчера в 00:40
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Футбол
Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
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Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
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