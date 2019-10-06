РПЛ
МК-СпортЧерчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
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Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Игры
Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60
VG247 Другие СМИ не были настолько резки, отмечая, что игра получилась очень уж схематичной и похожей на другие игры Ubisoft в открытом мире.
Игромания.ру 04 октября в 14:53
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Футбол
«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А
Bookmaker-ratings.ru 04 октября в 08:00
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо вчера в 04:51
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе
Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.
РЕН ТВ 12:50
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука
Судно для подъема затонувших кораблей создадут в России
Специалисты из Крыловского ГНЦ займутся созданием российского судна, которое сможет поднимать со дна затонувшие корабли.
Вечерняя Москва вчера в 10:23
Музыка
Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы
Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах принцессы Дианы.
Аргументы недели 08:45
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ
RT на русском 13:24
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08