с чего всё началось

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.

Единоборства Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.

Игры Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60 VG247 Другие СМИ не были настолько резки, отмечая, что игра получилась очень уж схематичной и похожей на другие игры Ubisoft в открытом мире.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Футбол Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Политика Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Наука Судно для подъема затонувших кораблей создадут в России Специалисты из Крыловского ГНЦ займутся созданием российского судна, которое сможет поднимать со дна затонувшие корабли.

Единоборства Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.