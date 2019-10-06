Футбол
Самарская газетаАлександра Соболева вызвали в сборную России
Нападающий «Крыльев» может выйти на поле в отборочных матчах Чемпионата Европы-2020. Как сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», Александра Соболева вызвали в сборную России. В воскресенье, 6 октября, он отправился в расположение команды в Москву вечерним рейсом из Самары.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБК06 октября в 09:37
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