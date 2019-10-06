с чего всё началось

Нападающий «Крыльев» может выйти на поле в отборочных матчах Чемпионата Европы-2020. Как сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», Александра Соболева вызвали в сборную России. В воскресенье, 6 октября, он отправился в расположение команды в Москву вечерним рейсом из Самары.

Хоккей Малкин пропустит месяц из-за травмы Как сообщает в своем Twitter инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер, Малкин получил травму мягких тканей.

Общество Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Политика МИД Украины: Зеленский пытается завершить процесс по Донбассу Как сообщает телеканал ICTV, глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал действия команды президента Владимира Зеленского по прекращению войны в Донбассе.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Футбол Марадона станцевал после первой победы своей команды с мая В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2). Для клуба эта победа стала первой с мая этого года, а также дебютной под руководством Марадоны.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Экономика В России может исчезнуть крафтовое пиво Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».