Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией. Перед первой тренировкой национальной команды Черчесов вызвал футболистов к себе.

Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию

Политика Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.

Политика Вице-президент США пообещал украинцам поддержку По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.

Политика Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.

Политика Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Баскетбол Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ Мужская сборная России по баскетболу смогла добиться второй победы кряду на Кубке мира, проходящем в Китае.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Спорт Драчев: отношения СБР и IBU наладились Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Политика Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Гаджеты Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).

Авто АвтоВАЗ объявил о новых назначениях Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.

Общество У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей «При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

Происшествия В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа Как передает РИА Новости, в ходе закрытого заседания Никулинского суда Москвы было отказано в удовлетворении иска межрайонного прокурора столицы о лишении родительских прав Елены и Петра Хомских, которые взяли на несанкционированный митинг 3 августа в Москве малолетних детей.