Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией. Перед первой тренировкой национальной команды Черчесов вызвал футболистов к себе.

Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию

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