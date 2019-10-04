Футбол
Pravda.RuЧерчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра двух футболистов вместо травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова. Команда сыграет с шотландцами в "Лужниках" 10 октября, а в гости к киприотам отправится 13 числа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сёмин – о вызове Игнатьева в сборную России: поздравлять его пока не с чем, выиграют – будем
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:11
Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России, они заменят Зобнина и Жемалетдинова
Sport.ruвчера в 08:28
Вместо Жемалетдинова и Зобнина в сборную России вызваны Игнатьев и Могилевец
Спорт-Экспрессвчера в 07:23
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Музыка
В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб
Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Украина.ру вчера в 04:30
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры "дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси".
Газета.Ru 02:37
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Футбол
Кариус: надеюсь вновь сыграть за «Ливерпуль»
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус находится в аренде в «Бешикташе» в Турции с августа 2018 года, но надеется ещё сыграть за британский клуб.
Чемпионат вчера в 18:18
Происшествия
В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя
РИА Новости 02:31
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Футбол
Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Sport24.ru 02:20
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Интернет
Facebook запустила мессенджер для близких друзей из Instagram
Коммерсантъ 03 октября в 17:22
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03 октября в 03:26
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Общество
Два человека скончались из-за колбасы в Германии
В Германии два пенсионера скончались после поедания колбасы, пишет Spiegel. По имеющимся данным, специалисты нашли в колбасе листерию.
Газета.Ru вчера в 19:48
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости вчера в 07:02
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Шведские ученые установили, что работа может сказаться на развитии диабета 2 типа. Об этом сообщило издание Diabetologia.
Piter.tv вчера в 02:56
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Политика Сегодня 03:01
Футбол
«Реал» выступил с заявлением о состоянии здоровья Куртуа
Мадридский «Реал» выступил с заявление о состоянии здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Vprognoze.ru вчера в 10:04
Общество
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски
Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia вчера в 07:59
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21