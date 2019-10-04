Футбол
Pravda.RuЧерчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра двух футболистов вместо травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова. Команда сыграет с шотландцами в "Лужниках" 10 октября, а в гости к киприотам отправится 13 числа.
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Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России, они заменят Зобнина и Жемалетдинова
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Вместо Жемалетдинова и Зобнина в сборную России вызваны Игнатьев и Могилевец
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