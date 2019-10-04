Футбол
Pravda.RuЧерчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра двух футболистов вместо травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова. Команда сыграет с шотландцами в "Лужниках" 10 октября, а в гости к киприотам отправится 13 числа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сёмин – о вызове Игнатьева в сборную России: поздравлять его пока не с чем, выиграют – будем
Bookmaker-ratings.ru08:11
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек
На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
Политика
ЕС может наложить санкции на Турцию из-за буровых работ в зоне Кипра
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Спорт