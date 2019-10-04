Футбол
Pravda.RuЧерчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра двух футболистов вместо травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова. Команда сыграет с шотландцами в "Лужниках" 10 октября, а в гости к киприотам отправится 13 числа.
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Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Футбол
СМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun.
РБК 14:12
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей
Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
7Дней.ру 13:30
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Россия – Культура 13:32
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Политика
Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах
Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык
Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Общество
Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»
Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Pravda.Ru 10:16
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Вечерний курьер 08:05
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 07:24
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Футбол
Месси рассказал об отношениях с Гризманном
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Антуаном Гризманном.
Спорт-Экспресс вчера в 10:46
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40