Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаЧерчесов заверил, что все игроки сборной здоровы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что коронавирусом не болеет никто из сборной команды.
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Черчесов: сборная России по футболу во время карантина работает в удаленном режиме

ТАСС Спортвчера в 08:32

Черчесов: в сборной России нет ни одного заболевшего футболиста

РИА Новостивчера в 13:01

Черчесов заявил, что в сборной России нет больных коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 11:20

Станислав Черчесов: Не хватает всех, кто завершил карьеру после чемпионата мира-2018

Спорт день за днемвчера в 09:10

Черчесов — о вызове молодёжи в сборную: рано сорванный фрукт — зелёный или переспелый

Чемпионатвчера в 12:48

Черчесов: «Из-за пандемии коронавируса первый раз в жизни надел медицинскую маску»

Sport24.ruвчера в 10:48

Черчесов заявил, что в сборной России по футболу нет заболевших коронавирусом

RT на русскомвчера в 12:36
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

REGNUM 00:56
Общество

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS.
Утро.ru вчера в 03:53
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 35 пациентов

Более 300 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, у 153 тест на коронавирус положительный, четверо из них на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:53
Общество

Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления

Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.
РИА Калмыкия вчера в 13:59
Хоккей

«Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса

Правительство Приморского края приняло решение о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов региона, в этой связи следующий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустит «Адмирал» из Владивостока.
РБК 02:40
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 11:19
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу

Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Тайга.инфо 00:56
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек

В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Московский Комсомолец 30 марта в 08:50
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Авто

ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Дни24 вчера в 14:00
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:24
Здоровье

Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом может складываться по двум сценариям: «азиатскому» или «европейскому».
Аргументы недели 02:15
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

У большинства россиян не оказалось сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) не имеют никаких сбережений, которые позволят им пройти кризис, сообщает «РБК» со ссылкой на социологический опрос центра «Перспектива».
Моя Москва.онлайн вчера в 03:41
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском вчера в 05:04
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
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