Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад провести поединок против команды Украины на чемпионате Европы — 2020.
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Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

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