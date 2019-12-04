Футбол
RT на русскомЧерчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад провести поединок против команды Украины на чемпионате Европы — 2020.
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Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году – Столтенберг
Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
Здоровье
В Рязани назначили главврачей БСМП и больницы №11
В Рязани назначены главные врачи БСМП и больницы №11. Информация об этом появилась на сайте Минздрава Рязанской области.
Технологии
Китай заблокировал обозреватель блокчейна Ethereum
Обозреватель блокчейна Ethereum стал недоступен для жителей Китая, по информации CoinDesk.
Футбол
Судьи будут готовы к работе VAR на всех матчах РПЛ в весенней части сезона
Глава проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам VAR в России Леонид Калошин заявил, что российские судьи будут полностью готовы к тому, чтобы, начиная с весенней части сезона, система применялась на всех поединках Российской премьер-лиги.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Тулой
На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Напоминаем, что 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной с турецкого истребителя F-16.
Общество
Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
Происшествия
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских
Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
СК назвал пилота единственным виновным в деле о сгоревшем SSJ100
Происшествия
В подъезде барнаульского дома бегал раздетый ребенок
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Происшествия
Лесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Наука