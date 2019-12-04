Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад провести поединок против команды Украины на чемпионате Европы — 2020.

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

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Общество Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".