Футбол
РБКЧерчесов заявил о необходимости быть неграмотным и глухим
В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020 — три встречи группового этапа и один четвертьфинал. По мнению Черчесова, быть неграмотным и глухим нужно для того, чтобы «не читать прессу и не слушать посторонних». «Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума», — полагает главный тренер.
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Футбол
Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
Чемпионат 16:22
Спорт
Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.
Чемпионат 12:52
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Футбол
«Ахмат» победил «Локомотив» в молодежном первенстве
Sport24.ru 09:56
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии возросло
В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.
Ридус 15 октября в 01:59
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Интерфакс вчера в 10:59
Армия и оружие
В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии
США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Интерфакс 14:28
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией
17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
LiveSport.ru 15:25
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль 13:57
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки вчера в 14:07
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
FightTime.ru 15:10
Спорт
Виктор Томенко раскритиковал доклад о развитии спорта в регионе
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:12
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20