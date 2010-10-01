В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020 — три встречи группового этапа и один четвертьфинал. По мнению Черчесова, быть неграмотным и глухим нужно для того, чтобы «не читать прессу и не слушать посторонних». «Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума», — полагает главный тренер.

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Черчесов заявил о необходимости быть неграмотным и глухим

Спорт день за днем

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