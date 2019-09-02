Футбол

Советский спортСоветский спортСборная России поздравила Черчесова с днем рождения

Игроки и административный штаб сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, которому в понедельник исполнилось 56 лет, сообщает Р-Спорт. Перед началом первой тренировки на сборе команды Черчесову была вручена футболка сборной с номером 56.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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