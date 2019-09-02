Футбол
Советский спортСборная России поздравила Черчесова с днем рождения
Игроки и административный штаб сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, которому в понедельник исполнилось 56 лет, сообщает Р-Спорт. Перед началом первой тренировки на сборе команды Черчесову была вручена футболка сборной с номером 56.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
RT на русском 15:11
Фигурное катание
Медведева поведала, за что благодарна Буяновой
В прямом эфире VK Live сообщества Sport24 Медведева рассказала, что готовится к контрольным прокатам в Москве под присмотром Елены Буяновой в ЦСКА.
Нева Спорт 14:51
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Общество
В сети появилось видео урагана «Дориан»
В интернете стали появляться видео, на которых запечатлены последствия урагана.
Петербургский дневник вчера в 17:14
Игры
Эротический боевик Subverse передумали выпускать в ранний доступ
В ходе кампании на Kickstarter создатели эротической научно-фантастической игры Subverse обещали ранний доступ к боевику всем вкладчикам.
Игромания.ру 15:15
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Политика
Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Неизвестные с молотками нагло ограбили украинцев в центре Москвы
В Москве ищут вооруженных молотками и топорами мужчин, которые в понедельник ограбили автомобиль в районе Третьего транспортного кольца, похитив у водителя сумку с крупной суммой денег.
ТВ Центр 15:50
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
Что Владимир Зеленский поручил сделать за год
Как обеспечить экономический рост Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти.
РБК 14:31
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Футбол
«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича
Sports.ru 12:22
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Общество
В школе Краснодара, где 24 первых класса, провели четыре линейки
В школе Краснодара, где сформировали целых 24 первых класса, в понедельник, 2 сентября, провели сразу четыре линейки.
СочиСтрим 10:23