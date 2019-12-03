РПЛ
ODDS.ruЧерданцев: «Динамо» на ходу и не проиграет «Зениту»
«Динамо» на ходу, команда провела отличный матч против Локомотива, и в хорошем настроении готовится к матчу с «Зенитом», у которого впереди решающий матч в Лиге чемпионов, поэтому полагаю, что «Зенит» сыграет экономно, а «Динамо» на кураже.
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Зенит - Динамо ~ прогноз на матч 19-го тура РПЛ: очередному столичному клубу не повезет в Санкт-Петербурге?
Sport-place03 декабря в 00:05
Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ
КП - Санкт-Петербург03 декабря в 03:27
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