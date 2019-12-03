«Динамо» на ходу, команда провела отличный матч против Локомотива, и в хорошем настроении готовится к матчу с «Зенитом», у которого впереди решающий матч в Лиге чемпионов, поэтому полагаю, что «Зенит» сыграет экономно, а «Динамо» на кураже.

Черданцев: «Динамо» на ходу и не проиграет «Зениту»

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Общество КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.

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Политика Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».

Политика Медведев объяснил, зачем в России подняли пенсионный возраст Медведеву задали вопрос о самом сложном решении в его работе. Он ответил, что это было конечно же повышение пенсионного возраста.