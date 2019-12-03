РПЛ

ODDS.ruODDS.ruЧерданцев: «Динамо» на ходу и не проиграет «Зениту»

Зенит — Динамо
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Динамо» на ходу, команда провела отличный матч против Локомотива, и в хорошем настроении готовится к матчу с «Зенитом», у которого впереди решающий матч в Лиге чемпионов, поэтому полагаю, что «Зенит» сыграет экономно, а «Динамо» на кураже.
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