РПЛ
ODDS.ruЧерданцев: «Динамо» на ходу и не проиграет «Зениту»
Сердар Азмун
|6′
|15′
Себастьян Шиманьски
|22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
|26′
Бранислав Иванович
|35′
|41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
|45′+1′
|57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
|59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
|61′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
5
Барриос
17
Шатов
7
Азмун
22
Дзюба
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
«Динамо» на ходу, команда провела отличный матч против Локомотива, и в хорошем настроении готовится к матчу с «Зенитом», у которого впереди решающий матч в Лиге чемпионов, поэтому полагаю, что «Зенит» сыграет экономно, а «Динамо» на кураже.
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Sport-place03 декабря в 00:05
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