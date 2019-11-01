Футбол
ProstoProSportЧерданцев дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
2 ноября футболисты «Зенита» примут в родных стенах московский ЦСКА. Встреча 15-го тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге и стартует в 19.00 мск. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал фаворита в этом поединке.
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