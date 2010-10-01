Футбол
Спорт день за днемЧерданцев предсказал, как «Спартак» будет играть при Тедеско
«Рассуждать о перспективах Спартака под руководством тренера Тедеско не интересно», – написал Черданцев, намекая на то, что красно-белые при новом тренере вряд ли смогут достичь каких-то значительных успехов.
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Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:28
Политика
Премьера Украины требуют отправить в отставку
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Общество
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Lenta.ru 02:52
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Общество
Какой будет погода в тот день, который определяет зиму
Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
Стерлеград вчера в 23:15
Общество
Фекалии и плесень нашли в кефире с российских прилавков
Эксперты протестировали кефир марок «Вологодское лето», «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида», «Асеньевская ферма», «Домик в деревне» и Globus.
ФедералПресс 02:44
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Происшествия
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ
В Красноярске вандалы подожгли мемориал героям Великой Отечественной войны, расположенный в Кировском районе на площади 50-летия Победы по ул. Вавилова.
ДЕЛА.ru 07:08
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
RT на русском 08:04
Политика
Названы недостатки наркополитики России
Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.
Lenta.ru 07:52
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Политика
Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»
Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Политика
США могут ввести новые пошлины против Китая 15 декабря
Новые пошлины США в отношении китайских товаров могут быть введены 15 декабря, если стороны не смогут достичь договоренности о торговом соглашении, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Вести.Финанс 09:47