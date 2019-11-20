У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Нормальные болельщики не поймут поведения группы людей, оскорблявших футболиста Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

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Происшествия Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.

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Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

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