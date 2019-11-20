Футбол
РИА НовостиСемак осудил болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче сборной
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нормальные болельщики не поймут поведения группы людей, оскорблявших футболиста Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Читать в источнике
Оценить58
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев: «Все ждут от „Зенита“ европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»
Бомбардир.рувчера в 05:20
РФС хочет найти болельщиков, оскорблявших Дзюбу, и запретить им посещать матчи Евро-2020
Sportbox.RU20 ноября в 12:03
Алаев — об оскорблениях фанатами Дзюбы: РФС не оставит это без последствий
Чемпионат20 ноября в 11:54
«Сделаем все, чтобы установить личности и запретить им Евро-2020». РФС ищет хейтеров Дзюбы
Sport24.ru20 ноября в 14:35
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Культура
Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»
Общество
Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Происшествия
Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
Врач из Твери умерла от инфаркта, не дождавшись помощи коллег
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Политика
Путин призвал сделать экономический рост России более устойчивым
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о том, что необходимо сделать более устойчивым экономический рост РФ.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей
При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не все, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.