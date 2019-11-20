Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЧерданцев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на оскорбления фанатов в адрес российского футболиста Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Во вторник, 19 ноября, прошел матч между сборными России и Сан-Марино, который завершился победой российской команды.
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Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 20 ноября в 10:27

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