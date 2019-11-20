У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на оскорбления фанатов в адрес российского футболиста Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Во вторник, 19 ноября, прошел матч между сборными России и Сан-Марино, который завершился победой российской команды.

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Происшествия В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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Экономика Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.

Теннис Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

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