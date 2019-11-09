Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». По мнению Черданцева, «Крылья» не потерпят поражение в этой встрече.

Черданцев уверен, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»

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