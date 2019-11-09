РПЛ

Нева СпортНева СпортЧерданцев уверен, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
2 фото
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». По мнению Черданцева, «Крылья» не потерпят поражение в этой встрече.
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