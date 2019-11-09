Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». По мнению Черданцева, «Крылья» не потерпят поражение в этой встрече.

Черданцев уверен, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»

Общество Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Кино Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния» Премьера фильма «Доктор Сон», который является продолжением «Сияния», в России состоялась 7 ноября, а ее мировая премьера состоялась еще 31 октября.

Космос Китай поделился планами по исследованию планет Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.

Происшествия СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.

Общество Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка 34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.

Наука Найден важный биомаркер «болезни выживших недоношенных» Исследование, проведенное на 136 недоношенных детях, показало, что белок, играющий важную роль в борьбе с патогенной микрофлорой, является надежным биомаркером для неинвазивного выявления некротического энтероколита (НЭК).

Наука Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.

Происшествия В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Политика Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.