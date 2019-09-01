Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Черевченко: «Арсенал» глупо пропустил два гола в матче с ЦСКА

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