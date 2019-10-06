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News.ruNews.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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Черевченко отреагировал на отмененный гол Ломовицкого в матче с «Локомотивом»

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Игорь Черевченко: «Вопросов к судьям нет»

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Черевченко: к арбитру претензий нет, хочу поздравить «Локомотив» с победой

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Черевченко: «Вопросов к судейству нет. Свистнул — значит пенальти был»

Sport24.ruвчера в 09:28

Оборона «Локо» зафиксировала офсайд и выключилась во время атаки «Арсенала». Но судьи ничего не зафиксировали

Sports.ruвчера в 08:40

Черевченко отреагировал на отмененный гол Ломовицкого в матче с «Локомотивом»

Матч ТВвчера в 09:58
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Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

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РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
Фигурное катание

В сети появились фотографии Загитовой в образе Клеопатры

В Интернете появились первые фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в образе Клеопатры для выступления в произвольной программе на турнире Japan Open.
Sportbox.RU 05 октября в 05:24
Армия и оружие

США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года.
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Здоровье

В красноярском детском саду появилась машина для обнимания

В двух детских садах Красноярска появилось специальное оборудование для ребятишек с повышенными потребностями.
Newslab.ru вчера в 22:40
Наука

Туалетную губку превратили в катализатор

Проведенное в работе покрытие графитового скелета губки оксидом меди привело к созданию нового катализатора, способного очищать пресную и морскую воду от токсичных нитрофенолов.
Индикатор вчера в 12:45
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
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Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

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Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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Политика

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Футбол

Гари Невилл: «„Манчестер Юнайтед“ получает ту боль, которую заслуживает»

«МЮ» получает ту боль, которую заслуживает.
Матч ТВ вчера в 17:58
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости вчера в 02:20
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Происшествия

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Здоровье

Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей

Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
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В Кремле российским губернаторам «разрешили» плакать

«Надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“ — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — цитирует газета «Ведомости» один из источников, знакомых с ситуацией в администрации президента.
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Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
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Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Отставание огромно и вызов велик — генерал ВВС США

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В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
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