Лига чемпионов
News.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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Черевченко отреагировал на отмененный гол Ломовицкого в матче с «Локомотивом»
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