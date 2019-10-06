Лига чемпионов
News.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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Политика
Путин рассказал о вмешательстве России в американские выборы
Как отметил Владимир Путин, голословные обвинения во вмешательстве России в выборы в США были предлогом для давления на Трампа, но те, кто это делает, не видят и на шаг вперед.
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Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
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Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Армия и оружие
Россия поставила в ЦАР винтовки образца 1944 года
Россия поставила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пулеметы, автоматы Калашникова, а также винтовки Мосина образца 1944 года, об этом говорится в репортаже телеканала «Россия-1».
BFM.ru 08:35
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ 11:54
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Гаджеты
В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi обнаружена уязвимость
Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android.
Вечерний курьер вчера в 04:34
Футбол
Урал — Зенит 1:3
Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ
RT на русском 13:24
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Происшествия
Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити
Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38