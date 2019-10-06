Лига чемпионов

News.ruNews.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черевченко отреагировал на отмененный гол Ломовицкого в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU09:58

Черевченко отреагировал на отмененный гол Ломовицкого в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ09:58

Оборона «Локо» зафиксировала офсайд и выключилась во время атаки «Арсенала». Но судьи ничего не зафиксировали

Sports.ru08:40

Черевченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты

News.ru09:35

Черевченко: «Вопросов к судейству нет. Свистнул — значит пенальти был»

Sport24.ru09:28

Черевченко: к арбитру претензий нет, хочу поздравить «Локомотив» с победой

Чемпионат09:40

Игорь Черевченко: «Вопросов к судьям нет»

Спорт-Экспресс09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Путин рассказал о вмешательстве России в американские выборы

Как отметил Владимир Путин, голословные обвинения во вмешательстве России в выборы в США были предлогом для давления на Трампа, но те, кто это делает, не видят и на шаг вперед.
Deita.ru 14:15
Политика

Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье

Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы

Вечерняя Москва вчера в 01:56
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Армия и оружие

Россия поставила в ЦАР винтовки образца 1944 года

Россия поставила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пулеметы, автоматы Калашникова, а также винтовки Мосина образца 1944 года, об этом говорится в репортаже телеканала «Россия-1».
BFM.ru 08:35
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

REGNUM 09:41
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Армия и оружие

На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта

Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ 11:54
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Футбол

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Гаджеты

В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi обнаружена уязвимость

Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android.
Вечерний курьер вчера в 04:34
Футбол

Урал — Зенит 1:3

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ

RT на русском 13:24
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Футбол

Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC

Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Происшествия

Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити

Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника; тренер. Сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанибинский «Памир».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное