Лига чемпионов

News.ruNews.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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Черевченко: «Начинать матч при счете 0:1 с такими командами не есть хорошо»

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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
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Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

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Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.
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Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

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Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
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Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне

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