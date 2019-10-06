Лига чемпионов
News.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
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Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Политика
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Известия 10:30
Финансы
Падение рублевых ставок по вкладам в крупнейших банках ускорилось
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Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
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«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
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Lenta.ru 06:22
Политика
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Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Интернет
В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов
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Life.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Елену Малышеву
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Вечерняя Москва вчера в 11:42
Происшествия
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Общество
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Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
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Ранее молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что намерен получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона человека, сообщал «Коммерсант».
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